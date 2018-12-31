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Tarih: 31.12.2018  
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  • Rusya Venezuela’ya 2 adet Tu-160 Bombardıman Uçağı Gönderdi

    • Rusya Venezuela’ya 2 adet Tu-160 Bombardıman Uçağı Gönderdi

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    Bugün (10.12.2018) internette yayınlanan haberlerde Rusya’nın 2 adet nükleer bomba taşıma yeteneğine sahip iki adet Tupolev Tu-160 tipi bombardıman uçağını Venezuela’uya gönderdiği açıklandı. Uçakların Amerikan – Rus ilişkilerinin gerildiği dönemde göderilmesi dikkatleri çekti.

    Rusya Savunma Bakanlığı, 2 adet Tu-160 bombardıman uçağının Pazartesi günü 10.000 kilometrelik bir uçuşun ardından Caraca yakınlarındaki Maiquetia havaalanına indiğini söyledi. Uçakların hangi tür  silah taşıdığını ve Venezuela’da ne kadar kalacağı açıklanmadı.
    Bakanlık, ayrıca uçaklara bir adet Antonov An-124 Ruslan kargo uçağı ve bir adet İlyushin Il-62 yolcu uçağının Maiquetia’ya kadar eşlik ettiğini söyledi.

    Tu-160, 5,500 kilometre (3,410 mil) menzilli geleneksel veya nükleer başlıklı cruise füzeleri taşıyabilir. Bu tür silahlar, Rusya’daki Suriye’deki operasyonları kullanıldı ve burada ilk defa silahlı Kh-101 seyir füzeleri fırlatıldı.

    Kod adı NATO’da Blackjack olarak bilinen, NATO’nun devasa savaş uçağı, sesin hızını iki katına çıkabiliyor. Rusya, Tu-160 filosunu yeni silahlar ve elektroniklerle geliştirdi. Ayrıca bu uçağın modern bir versiyonunu da üretmeyi planlıyor.

    Rusya, ABD ve Avrupa Birliği liderliğindeki artan yaptırımlar altında giderek artan bir şekilde izole edilen Venezüella’nın önemli bir politik müttefiki.
    Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, geçtiğimiz hafta Venezuelalı mevkidaşı Padrino Lopez ile yaptığı görüşmede, Rusya’nın askeri uçak ve savaş gemilerini Venezuela’yı ikili askeri işbirliğinin bir parçası olarak ziyaret etmeye göndermeye devam edeceğini söyledi.
    Rusya, Gürcistan ile yaptığı kısa savaşı sonrasında, ABD ile yaşanan gerginlikler arasında 2008 yılında Venezüella’yı ziyaret etmek için Tu-160 stratejik bombacılarını ve bir füze kruvazörünü göndermişti. Bir çift Tu-160  2013 yılında Venezüella’yı tekrar ziyaret etmişti.

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    Etiketler:
    antonov 124 askeri haberler ilyushin 62 tu-160
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